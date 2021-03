Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegaler Aufenthalt mit gefälschtem Ausweis

Dannstadt (ots)

Am 01.03.2021 gegen 13:00 h führte eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim eine allgemeine Verkehrskontrolle auf dem Rasthof Dannstadt-Ost durch. Die drei Insassen wiesen sich mit griechischen Ausweisdokumenten aus. Bei einem Ausweis konnten jedoch Unregelmäßigkeiten durch die kontrollierenden Beamten festgestellt werden. Bei genauer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelte und die betreffende Person albanischer Staatsangehöriger ist, welcher sich illegal in Deutschland aufhält. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie illegalem Aufenthalt erfasst und der Beschuldigte zwecks weiterer Maßnahmen an das Ausländeramt überstellt.

