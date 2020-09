Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Lebensgefährliches Spiel! Kinder werfen am Alleecenter mehrfach Feuerlöscher ins Bahngleis

Leipzig (ots)

Freitagnachmittag wurde die Bundespolizei Leipzig informiert, dass am S-Bahnhaltepunkt Alleecenter mehrere Jugendliche mehrfach einen Feuerlöscher ins Gleis werfen. Aufgrund dieser Meldung wurde sofort die S-Bahnstrecke im Bereich Leipzig - Grünau für den Zugverkehr gesperrt. Am Haltepunkt stellten die Beamten eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 13 - 15 Jahren fest. Zwei der Jugendlichen hatten mehrfach einen leeren Feuerlöscher in die Bahngleise geworfen und diesen dann immer wieder aus dem Gleis geholt. Die Jugendlichen wurden an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Aufgrund des Vorfalls erhielten mehrere S-Bahnen Verspätungen oder fielen im Bereich Leipzig- Grünau aus. Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen eingeleitet.

Die Bundespolizei Leipzig weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

