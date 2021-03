Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Baucontainer aufgebrochen

Haßloch (ots)

Eine Kettensäge und den Schlüssel eines Radladers erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende (26.-28. Februar 2021), als sie im Lehmgrubenweg zwei Container aufbrachen. Zuvor durchtrennten sie die Vorhängeschlösser und entkamen danach unerkannt. Der Schaden liegt bei 200,- EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen

