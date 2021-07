Polizei Düren

POL-DN: Blutige Hand und Beleidigung an der Bushaltestelle

Düren (ots)

Weil er einem Platzverweis nicht folgte, wurde ein alkoholisierter 18-Jähriger am Montagabend in Polizeigewahrsam genommen. Er hatte eine Sachbeschädigung begangen und Beamte beleidigt.

Gegen 18:15 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung an einer Bushaltestelle in Birkesdorf einen jungen Mann, dessen Hand blutete und der augenscheinlich sehr aufgebracht war. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Scheibe der Fahrplantafel eingeschlagen worden war, was zur Verletzung des Mannes passte. Der alkoholisierte Dürener leugnete zwar, Verursacher des Schadens zu sein, die Umstände und Zeugenaussagen widersprachen seinen Angaben allerdings.

Dem laut Test mit 1,78 Promille alkoholisierten Heranwachsenden wurde ein Platzverweis für den Bereich der Bushaltestelle ausgesprochen. Etwa zwei Stunden später fanden die Beamten ihn jedoch erneut an diesem Ort vor. Als sie ihn aufforderten, sich zu entfernen, pöbelte er los und beleidigte die Uniformierten. Sein uneinsichtiges und aggressives Verhalten hatte zur Folge, dass er die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeiwache Düren verbrachte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

