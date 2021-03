Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Pkw auf Parkplatz aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag auf einem Parkplatz "Am Sportplatzweg" in Eggenstein die Scheibe eines Pkws eingeschlagen und im Anschluss mehrere Gegenstände ausgebaut und entwendet.

Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr schlugen die Diebe die Autoscheibe des geparkten VWs ein. Anschließend bauten sie fachmännisch das Navigationsgerät mit Radio, vier Kopfstützen sowie den Seitenairbag auf der Fahrerseite aus. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe bislang unerkannt aus dem Staub. Der entstandene Schaden beläuft sich auf Schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell