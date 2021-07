Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine Kunststoffbox und zwei Altkleidercontainer brennen

Beverungen / Warburg (ots)

Eine Kunststoffbox auf dem Balkon eines Wohnhauses in Beverungen-Dalhausen ist am Montag, 5. Juli, in Brand geraten. Der Brand in der Hermannstraße war um 20.10 Uhr entdeckt und gemeldet worden. Am Gebäude entstand durch den Brand und den Löscharbeiten ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt.

Zu einem weiteren Brand kam es am Dienstag, 6. Juli, in Warburg-Rimbeck. Gegen 0.20 Uhr brannten zwei Altkleidercontainer am Mühlenweg. Die beiden Altkleidercontainer mussten von der Feuerwehr gelöscht werden und wurden vollständig zerstört. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, mögliche Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0, wenden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell