Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrzeug nach Fahrt unter Drogeneinfluss sichergestellt

Höxter (ots)

Polizeibeamte der Wache Höxter überprüften am Freitag, 02.07.2021, gegen 17.45 Uhr, auf der Bruchhäuser Straße in Höxter-Ottbergen einen VW Passat. Dabei erkannten sie als Fahrer einen 31-Jährigen aus Brakel, der schon mehrfach unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr aufgefallen ist. Auch in diesem Fall ergab sich der Verdacht, dass der Mann vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Um die weitere gesetzwidrige Teilnahme am Straßenverkehr durch den 31-Jährigen zu verhindern wurden der VW Passat und die dazugehörenden Fahrzeugschlüssel sichergestellt. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell