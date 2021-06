Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkzeuge und Geräte aus Lagerhalle gestohlen

Höxter (ots)

In einen Betrieb in Höxter-Albaxen sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 30. Juni, eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle an der Schwalenberger Straße und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge und Geräte. Der mögliche Zeitraum der Tat liegt zwischen Dienstag, 29. Juni, ab 18 Uhr bis Mittwoch, 30. Juni, um 6 Uhr. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefon-Nummer 05271/962-0. /nig

