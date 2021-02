Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kaminbrand

Pirmasens (ots)

Am späten Mittag des 12.02.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Straße zu einem Kaminbrand. Zwei Anwohner, welche noch schliefen, wurden durch den Knall der Verpuffung im Kamin geweckt und konnten sich ins Freie begeben. Verletzt wurde durch den Brand niemand, es entstand lediglich Sachschaden am Kamin. Die Feuerwehr überwachte den Brand. / PIPS

