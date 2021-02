Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei überwacht aktuelle Corona-Verordnung

Höheinöd (ots)

In den beiden zurückliegenden Tagen mussten Polizeibeamte der Inspektion Waldfischbach-Burgalben aufgrund der aktuell geltenden "Corona-Regelungen" tätig werden. Am Donnerstagabend wurde in Höheinöd ein Mann festgestellt, der in der Öffentlichkeit Alkohol konsumierte. Am Freitagabend hielten sich in Thaleischweiler-Fröschen drei Jugendliche, aus drei verschiedenen Haushalten, in einem Bankvorraum auf, ohne dabei auf die Abstandsregelungen und die Tragepflicht von einem Mund-Nasen-Schutz zu achten. Gegen alle Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. /piwfb

