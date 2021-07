Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Taschendiebe entwenden Geldbörse

Brakel (ots)

Bisher unbekannte Trickdiebe entwendeten am Freitag, 02.07.2021, gegen 09.30 Uhr, in einem Discounter in der Straße Am Sudheimer Weg 5 in Brakel eine Geldbörse. Eine 62-jährige Kundin hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Als sie an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse fehlte. Darin befanden sich Ausweisdokumente und ein geringer Bargeldbetrag. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Taschendiebstahl in Verbindung stehen, sich mit der Kriminalpolizei in Höxter, 05271-9620, in Verbindung zu setzen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell