Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Mirow (ots)

Am 28.08.2020 gegen 06:30 wurde in 17252 Diemitz auf Grund festgestellter Beschädigungen ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem bisher unbekannten Fahrzeug die Dorfstraße in Diemitz aus Richtung Schwarz kommend in Richtung Fleether Mühle. Auf Höhe der Hausnummer 7 kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Blumenkübel aus Beton. Durch den Aufprall wurde der Blumenkübel ca. 6,50 m mitgeschliffen und kam kurz vor einem Grundstückszaun zum Liegen. In der weiteren Folge wurde noch ein Zaunfeld leicht beschädigt. Der Blumenkübel selber wurde durch den Aufprall äußerlich leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz haben eine Strafanzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem geschilderten Verkehrsunfall oder auch dem möglichen Tatverdächtigen oder dem Tatfahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder unter www.polizei.mvnet.de.

