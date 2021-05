Polizei Hamburg

POL-HH: 210525-5. Ergänzung zum Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Hamburg-Mümmelmannsberg (siehe 210525-1.)

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.05.2021, 05:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Eppendorfer Weg

Am frühen Montagmorgen kam es zu Sachbeschädigungen am Jobcenter in Mümmelmannsberg. Auch am Gebäude der Agentur für Arbeit in Eimsbüttel wurden am Montagmorgen mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf die gesonderte Mitteilung der Polizeipressestelle zur Sachbeschädigung in Mümmelmannsberg wird zunächst hingewiesen. (siehe dazu 210525-1.).

Nach bisherigen Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter am Gebäudekomplex im Eppendorfer Weg und der Marthastraße die Fassade mit roter Farbe besprüht und beschädigten auch die Glasscheiben von zwölf Fenstern im Erdgeschoss.

Zu beiden Taten wurde am Nachmittag im Internet ein Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht. Inzwischen hat daher die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes (LKA 7) die Ermittlungen übernommen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell