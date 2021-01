Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 11. Januar 2021:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Inhalt einer Altpapiertonne in Brand geraten

Sonntag, 10.01.2021, gegen 04:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen der Inhalt einer Altpapiertonne in Schöppenstedt, Höhenweg, in Brand. Durch das Feuer werden auch zwei restmülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Cremlingen / Hötzum: Verkehrsunfall, Fahrer lässt PKW an der Unfallstelle zurück

Sonntag, 10.01.2021, gegen 05:00 Uhr

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am frühen Sonntagmorgen mit einem weißen PKW Audi A6 auf der Landesstraße 625 aus Richtung Hötzum kommend in Richtung Braunschweig unterwegs war. Aufgrund der vorgefundenen Spuren hatte der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache den Kreisel / Verkehrsinsel in Höhe der Autobahn mit dem PKW überfahren. Im weiteren Verlauf war er offenbar mit dem PKW von der Fahrbahn abgekommen und auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand gekommen. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der unbekannte Fahrer nicht mehr am Ort. Der Audi war mit laufendem Motor am Unfallort zurückgelassen worden. Das Auto war erheblich beschädigt worden, es musste abgeschleppt werden. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

