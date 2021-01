POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.01.2021.

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall forderte ein Menschenleben.

Salzgitter, Bleckenstedt, Industriestraße Nord Fahrtrichtung A 39, 10.01.2021, 10:25 Uhr (Feststellzeit).

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw auf der Industriestraße Nord in Fahrtrichtung Autobahn. Etwa in Höhe des Endlager Schacht Konrad sei der Fahrer aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam unfallbedingt rechtsseitig der Fahrbahn auf einem Feld zum Stillstand. Eine Zeugin hatte den stark beschädigten Pkw festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Fahrer an der Unfallstelle. Weitere Angaben können zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen heute nicht mehr abgegeben werden.

