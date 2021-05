Polizei Hamburg

POL-HH: 210525-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf einen Lokführer in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.05.2021, 16:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Stellingen, Gleisanlagen zwischen der BAB 7/Höhe Anschlusstelle Volkspark und Försterweg

Bereits am Freitagnachmittag kam es in Stellingen zu einem versuchten Überfall auf einen Lokführer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Lokführer (32) bei einer Rangierfahrt eine Person in den Gleisanlagen, stoppte seine Lok und sprach den Unbekannten an. Dieser beschimpfte den Lokführer sogleich. Nachdem der 32-Jährige daraufhin von seiner Lok gestiegen war, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht und es kam zwischen den Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mit einem Stein in der Hand bedrohte der Unbekannte den Lokführer und forderte auch die Herausgabe seiner Armbanduhr. Nach einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung war der Täter zunächst kurz geflüchtet, schließlich aber mit zwei mutmaßlichen Komplizen zurückgekehrt. Der Lokführer flüchtete daraufhin zurück in seine Rangierlok. Er kam später unter anderem mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenprellung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Täter und seine Begleiter nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 25 Jahre alt - etwa 1,75 m bis 1,80m groß - südländisches Erscheinungsbild - schmale/sportliche Figur - trug ein graues Hemd und eine blaue Jeans - schwarze, etwas längere Haare - schwarzer Oberlippenbart

Das zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine späteren Begleiter geben können oder im Zusammenhang mit der geschilderten Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

