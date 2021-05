Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefahrenstelle im Verkehr

Zweibrücken (ots)

Am 3.5.2021, gegen 17.12 Uhr, entstand auf der A 8, zwischen der Anschlussstelle Contwig und Ixheim in Fahrtrichtung Saarland eine Gefahrenstelle. An einem LKW hatte sich ein Reifen in seine Einzelteile aufgelöst und die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 200 m verunreinigt. Die Gefahrenstelle musste durch die Polizei und Autobahnmeisterei aufwändig gereinigt werden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

