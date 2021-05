Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taxi aufgebrochen und beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch bislang unbekannte Täter ein an einem Sportheim in der Straße "Am Rehpfad" abgestelltes Taxi angegangen. Dabei wurden an dem PKW Mercedes E 200 sowohl die Front- als auch die Heckscheibe beschädigt. Darüber hinaus wurden an dem Auto der Tankdeckel aufgebrochen und offensichtlich Gras in den Tankstutzen gefüllt und der Kühlergrill, der rechte Außenspiegel, der Mercedes-Stern, das Radio sowie zwei Taxameter gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 3000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell