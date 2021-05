Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 01.05.2021, gegen 12:25 Uhr, wurde in der Pariser Straße ein 61-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Anschließend wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,5 Promille. Im eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren droht ihm neben einer Geldbuße in Höhe von 500 EUR auch ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

