Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Aneinandergeraten

Lahr (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am späten Montagabend auf einem Firmenparkplatz in der Einsteinallee haben die Beamten des Polizeireviers Lahr Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind dort kurz nach 23 Uhr insgesamt fünf sich untereinander bekannte Männer aneinandergeraten. Die Hintergründe des Streits sind bislang noch unklar. Fest steht allerdings, dass drei der Beteiligten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren durch den Vorfall verletzt wurden und zwei davon mit einem Krankenwagen in eine örtliche Klinik gebracht werden mussten. Die vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreifen geflüchteten Verdächtigen sollen mit einem roten Kleinwagen mit französischer Zulassung davongefahren sein. Nach Schilderung der Verletzten soll das flüchtige Duo zuvor auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Einer der Angreifer soll überdies ein Messer gezogen haben, welches nach derzeitigen Feststellungen allerdings nicht zum Einsatz kam. Ferner soll einer der Verdächtigen ein während des Streits auf den Boden gefallenes Handy eingesteckt und mitgenommen haben. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern an.

/wo

