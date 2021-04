Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Wochenendhauses im Strecktal

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 19:30 Uhr, wurde der Polizei eine erhebliche Rauchentwicklung im Strecktal gemeldet. Als Quelle konnte ein brennendes Wochenendhaus nordwestlich der Streckbrücke ausgemacht werden. Die Feuerwehr Pirmasens war mit vier Löschfahrzeugen im Einsatz. Das unterkellerte Haus mit einer Grundfläche von circa 6 mal 6 Metern brannte vollständig aus. Menschen kamen offensichtlich nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf gut 50.000 Euro. Da die Brandursache ungeklärt ist, werden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell