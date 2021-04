Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Katzenfutter aus Pkw-Kofferraum entwendet

Pirmasens (ots)

Der Besitzer eines Opel Astra parkte und verschloss seinen Pkw am Mittwoch um 16:50 Uhr vor dem Anwesen Karlstraße 8. Am Donnerstag stellte er um 07:00 Uhr fest, dass der Kofferraum offen stand. Unbekannten Tätern war es auf unbekannte Weise gelungen, den Kofferraum zu öffnen, ohne das Auto zu beschädigen. Sie entwendeten 40 Dosen Katzenfutter, ein Paar JBL-Pkw-Lautsprecher, zwei Spiegelgehäuseblenden, drei Flaschen Cola und eine Dose Energy-Drink im Gesamtwert von 240 Euro. Bemerkenswert sind die Menge und das Gewicht des Katzenfutters von immerhin 15 Kilogramm. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

