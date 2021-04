Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Neue Betrugsvariante

Pirmasens-Zweibrücken (ots)

Seit gestern kommt es im Direktionsbereich vermehrt zu Anrufen bei älteren Personen, in denen ein angeblicher Professor oder Chefarzt eines umliegenden Krankenhauses eine angebliche schwere Corona-Erkrankung eines engen Verwandten melden will. Es würde dringend Bargeld benötigt, um spezielle Medikamente aus dem Ausland besorgen zu können. Das Geld würde dann abgeholt oder soll vor dem Krankenhaus an einen Boten übergeben werden. Natürlich kann es hier immer wieder zu Abwandlungen in der Vorgehensweise kommen. Wie bereits in vorherigen Pressemitteilungen, erfolgt auch in diesen Fällen der Appell, nicht überstürzt auf solche Forderungen einzugehen. Eine Rückfrage bei dem "Herrn Professor", um wen es sich eigentlich genau handelt, dürfte schon das Gespräch beenden. Ein Rückruf bei der Verwandtschaft oder der Polizei schafft in jedem Fall Klarheit, bevor man eine größere Geldsumme einfach an einen Unbekannten übergibt. Wir bitten darum, ältere Verwandte oder Bekannte dahingehend zu sensibilisieren. pdps

