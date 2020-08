Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Lange Ölspur beschäftigt Feuerwehr Lügde

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lügde (ots)

21.08.2020, 15:00 Uhr, Pyrmonter Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfe / Ölschaden" in die Pyrmonter Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass durch ungeklärte Ursache ein motorisiertes Fahrzeug Betriebsstoffe verloren hat. Die Ölspur zog sich ca. 2,5 Kilometer von der Brückenstraße über die Mittlere Straße sowie Pyrmonter Straße. Aufgrund der Länge der Ölspur wurde die Einsatzstelle in mehreren Bereichen durch die Einsatzkräfte gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Anschließend wurden die Betriebsstoffe mit speziellem Bindemittel abgestreut und mit dem Radlader des Städtischen Bauhofes wieder aufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Da ein Teil der ausgelaufenen Betriebsstoffe in einem Gully gelaufen sind, wurde die Umweltbehörde zur Einsatzstelle gefordert. Auf Anweisung der Umweltbehörde wurde eine Ölsperre am Kanalausgang gesetzt. Nach gut 3 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell