Polizei Bielefeld

POL-BI: Leergut gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Dienstag, 19.01.2021, haben Unbekannte diverse leere Flaschen vom Grundstück eines Getränkemarkts an der Sudbrackstraße gestohlen.

Der Marktleiter entdeckte am Dienstagmorgen Beschädigungen an einem Zaun im Außenbereich des Marktes, der sich in Nähe der Meller Straße befindet. Nach einer bisherigen Recherche sind etwa 300 Einzelflaschen aus Kisten erbeutet worden. Der Filialleiter grenzt den Tatzeitraum zwischen Montag, gegen 20:00 Uhr, und Dienstag, gegen 11:00 Uhr, ein. Bislang ist unbekannt, um wie viele Täter es sich handelt und wie die 300 Flaschen abtransportiert wurden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell