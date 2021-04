Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 08:30 und 09:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Firmenparkplatz der Firma Kömmerling in der Zweibrücker Straße geparkten Anhänger. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren dürfte die Plane gestreift und beschädigt worden sein. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, um 19:00 Uhr, auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Pirmasens, kurz nach der Abfahrt Walshausen. Auf der rechten Spur fuhr ein Mercedes E-Klasse, auf der linken Spur ein blauer Pkw der Kompaktklasse. Aus ungeklärter Ursache touchierte der Kleinwagen den Mercedes, fuhr dann aber einfach weiter. Die Schäden an der Fahrerseite des Mercedes werden auf 7000 Euro geschätzt. Der blaue Kleinwagen dürfte entsprechende Schäden an der Beifahrerseite aufweisen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell