Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Clausen (ots)

In der Hauptstraße in Clausen ereignete sich am Freitag den 30.04.2021, gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Zunächst wurden zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw durch ein anderes Fahrzeug gestreift und jeweils beschädigt. Etwa 100m entfernt wurde anschließend ein weiteres am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadenbildes an den beschädigten Fahrzeugen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein größeres Fahrzeug oder Anhänger handeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10000EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell