Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201029-2: Zeuge meldete Handel mit Betäubungsmitteln - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte überprüften einen 24-Jährigen, in dessen Auto sie später 500 Gramm Marihuana auffanden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Nach einem Hinweis eines Zeugen fuhren Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (28. Oktober) um 15.10 Uhr in die Oberwesselinger Straße. Dort trafen sie auf einen 24-jährigen Kölner, der ihnen auf Vorhalt ein Druckverschlusstütchen mit etwas Marihuana aushändigte. Mit der Durchsuchung seines Wagens war er einverstanden. Darin lag ein Postpaket aus den USA mit 500 Gramm Marihuana und zahlreichen Schnellverschlusstütchen. In der Folge nahmen ihn die Beamten mit Verdacht des Handeltreibens vorläufig fest.

Ein Richter des zuständigen Amtsgerichtes ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden die Beamten weiteres Betäubungsmittel, mehrere tausend Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe, für die er keinen erforderlichen kleinen Waffenschein vorzeigen konnte. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Entlassung des Mannes an. Er muss sich in einem Verfahren wegen des illegalen Handels von Cannabis und Zubereitungen in nicht geringer Menge und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell