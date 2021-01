Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Schwelm- Gefährlicher Eingriff am Rettungswagen-Zeugen gesucht!

Gevelsberg/SchwelmGevelsberg/Schwelm (ots)

In der Silvesternacht wurde ein Rettungswagen, gegen 22:30 Uhr zur Hagener Straße in Höhe zur Hagener Stadtgrenze gerufen. Der Rettungswagen wurde während des etwa 30 Minütigen Einsatzes auf der Hagener Straße geparkt. Anschließend fuhr die Besatzung mit einem Patienten in ein Krankenhaus in Hagen. Während der Fahrt fiel der 25-jährigen Fahrerin bereits ein seltsames Geräusch auf, aufgrund der Behandlung des an Bord befindlichen Patienten, fuhr sie jedoch weiter. Erst wieder an der Rettungswache in Schwelm angekommen fiel ihr auf, dass alle fünf Radmuttern des hinteren linken Reifen gelöst wurden. Die anderen Reifen waren unauffällig. Täterhinweise liegen nicht vor. Personen blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen an dem an der Hagener Straße geparkten Rettungswagen gemacht haben. Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91665000 abgegeben werden.

