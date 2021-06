Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Metallzaun der Flurschule in der Schulstraße in Idar-Oberstein.

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Kinder verschafften sich am Montag, den 31.05.2021 gegen 16:00 Uhr durch das Beschädigen eines Metallzaunes Zugang zum Gelände der Flurschule. Hierbei entstand nach dem derzeitigem Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell