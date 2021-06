Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Hauptstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 07.06.2021 ist es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Höhe der Hauptstraße 305 in Idar-Oberstein gekommen. Bei dem am linken Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Polo wurde die Heckscheibe durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein 06781-5610 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell