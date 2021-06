Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kradfahrer stürzen durch Dieselspur

Konz (ots)

Im Kreisel Konzerbrück stürzten zwei Kradfahrer aufgrund einer Dieselspur im Kreisel in Höhe der Ausfahrt zur Firma ALDI. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Krädern. Vermutlich aufgrund eines zu vollen und nicht ordnungsgemäß verschlossenen Tankdeckels hat ein unbekannter PKW im Kurvenbereich Diesel verloren. Hinweise auf den Verursacher der Dieselspur bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-9268-0.

