POL-HA: Ladendiebe in Hagen - Wer kennt diese Männer?

Hagen (ots)

Bereits am 11.01.2020 gelang es zwei noch unbekannten Ladendieben in der Hagener Innenstadt zwei hochwertige Jacken zu entwenden. Eine Verkäuferin beobachtete die Männer dabei und sprach sie an. Daraufhin ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Die Fahndungsfotos finden Sie unter diesem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl-1

