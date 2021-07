Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Täter klettern über Balkon

Kleve (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh (29. Juli 2021) gegen 01:30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung an der Flutstraße eingedrungen. Offenbar kletterten sie über den in etwa 3,5 Metern Höhe gelegenen Balkon des Appartements in der ersten Etage und gelangten durch die geöffnete Tür ins Innere. Die Diebe entwendeten zwei Armbanduhren, ein Smartphone und ein Portmonee. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell