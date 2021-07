Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gelb foliiertes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Auf einem Parkplatz an der Nassauerallee Ecke Albersallee kam es am Dienstag (27.07.2021) zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Mazda beschädigt wurde.

Die Halterin des Mazdas hatte ihren Wagen am Morgen gegen 05:15 Uhr mittig auf dem Parkplatz abgestellt und bei Ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange und am Kotflügel entdeckt.

Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Bei der Spurensicherung wurden Partikel von gelber Folie am beschädigten Fahrzeug gefunden, dies lässt vermuten, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein gelb foliiertes Fahrzeug handelt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell