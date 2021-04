Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: +++ Taschendiebstahl +++ Diebstahl von zwei Stromaggregaten +++ Einbruch in Schwimmbad +++ Fahrzeug erheblich beschädigt+++Einbruch in Supermarkt+++Versuchter Straßenraub+++

Wiesbaden (ots)

Taschendiebstahl,

Ort: Wiesbaden, Friedrichstraße, Dernsches Gelände, Zeit: Samstag, 17.04.2021, 09.50 Uhr

(akl) In der Friedrichstraße am Dernschen Gelände ist am Samstag ein 68jähriger Mann aus Wiesbaden beim Besteigen eines Busses bestohlen worden. Als er gegen 09.50 Uhr den Bus der Linie 18 betreten wollte, sei er unvermittelt vor der Bustür von einem Mann angerempelt worden. Dieser habe aus seiner Umhängetasche die Geldbörse entwendet. Der vermutliche Taschendieb sei 170 bis 175 cm groß gewesen und habe einen etwas dunkleren Hauttyp sowie dunkle Haare gehabt. Der Mann habe eine dunkelfarbige Sportjacke getragen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Zwei Stromaggregate gestohlen,

Ort: Wiesbaden, Goerdeler Straße, Zeit: Samstag, 17.04.2021, 13.00 Uhr

(akl) Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr sollen fünf Männer zwei Stromaggregate von einem Firmengrundstück in der Goerdeler Straße entwendet und in einem weißen VW Tiguan abtransportiert haben. Alle Männer seien 28 bis 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß gewesen. Eine Person habe hellbraune längere Haare gehabt und sei von korpulenter Statur gewesen. Er habe einen grauen Kapuzenpullover mit rotem Aufdruck sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Ein weiterer sei korpulent mit braunen Haaren gewesen. Dieser habe einen beigen Pullover und eine schwarze Jogginghose getragen. Drei Personen hätten schwarze Haare gehabt und seien mit dunklen Jacken bekleidet gewesen. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

In Schwimmbad eingebrochen,

Ort: Wiesbaden, Neroberg, Zeit: Freitag, 16.04.2021, 20.30 Uhr bis Samstag, 17.04.2021, 11.30 Uhr

(akl) Zwischen Freitag, 20.30 Uhr und Samstag gegen 11.30 Uhr haben Unbekannte versucht, das Büro eines Schwimmbades auf dem Neroberg aufzubrechen. Hierzu überwanden sie zunächst eine Mauer mit Stacheldraht im Eingangsbereich. Anschließend verließen sie das Schwimmbad durch den Haupteingang. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Fahrzeug erheblich beschädigt

Ort: Wiesbaden, Brentanostr. Zeit: zwischen Donnerstag 15.04.2021, 20:30 Uhr und Samstag, 17.04.2021, 20:40 Uhr

(amü) Im Tatzeitraum wurde ein geparktes Fahrzeug in der Brentanostr. erheblich beschädigt. Der hochwertige Pkw der Marke BMW war am Straßenrand abgestellt. Während der Abwesenheit des Besitzers schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und versuchten dieses in Brand zu setzen. Zu einer größeren Brandausdehnung kam es glücklicherweise nicht. Außerdem wurde der Pkw an der Seite mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Supermarkt

Ort: Wiesbaden, Stiftstr. Zeit: Sonntag, 18.04.2021, 02:55 Uhr

(amü) In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Stiftstr. Unbekannte Täter verschafften sich über die Schiebetüre Zugang zum Innenraum des Marktes und entwendeten dort Zigaretten und Tabakwaren in bisher unbekannter Höhe. Anschließend verließen die Täter den Markt wieder durch die Eingangstüre und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 zu melden.

Versucht Raub am Schlachthof

Ort: Wiesbaden, Verbindungsweg zwischen Schlachthof und Hauptbahnhof Zeit: Sonntag, 18.04.2021, gegen 02:50 Uhr

(amü) Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Kulturzentrum Schlachthof und dem Hauptbahnhof wurde in der vergangenen Nacht ein Mann überfallen. Der 46 Jahre alte Geschädigte hielt sich dort mit mehreren anderen Personen auf, die er dort kurz zuvor kennengelernt hatte. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Geschädigte durch die Täter zu Boden gebracht und dort getreten wurde. Am Boden liegend wurde dieser dann von den Tätern festgehalten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem die Personen von dem Mann abgelassen hatten, flüchteten diese in Richtung Schlachthof. Kurz darauf stellte der Geschädigte das Fehlen seines Handys fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Das Geschehen wurde durch die vorhandene Videoschutzanlage aufgezeichnet, die Auswertung der Aufnahmen steht noch aus. Das Handy des Geschädigten konnte im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Es handelte sich um insgesamt 6 männliche Täter im Alter von Anfang 20 Jahren. Der Haupttäter war etwa 175 cm groß, hatte kurze braune bis rötliche Haare und eine sportliche Figur. Er trug eine blaue Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Sneaker der Marke NIKE. Die übrigen Täter waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzenpullover und Sneaker. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

