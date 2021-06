Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Gestürzt und verletzt

Willstätt, Sand (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Gartenstraße zugetragen hat. Eine 74-Jährige war mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad zu Fall gekommen und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. /ag

