Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Scheibe eingeschlagen

Rheinmünster, Greffern (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug kam es am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in der Tullastraße. An dem Honda wurde zunächst durch bislang unbekannte Einbrecher die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend wurde die im Fußraum abgestellte Tasche mit samt Inhalt entwendet. Eventuell flüchteten die Langfinger mit einem metallic-grünen Renault mit französischer Zulassung vom Tatort. Die Polizeibeamten aus Bühl bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer: 07223 99097-0. /ag

