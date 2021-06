Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 12.06.2021 - 13.06.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen.

Zeit: Samstag, 12.06.2021, 11:55 bis 12:09 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Klevergarten.

Hergang: Zur genannten Zeit wurden am Klevergarten mehrere Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte insgesamt sieben Fahrzeuge, welche am Fahrbahnrand geparkt standen. Der Schaden wurde schließlich von einer 45-jährigen Frau aus Salzgitter festgestellt und gemeldet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Zum Verursacher konnten bislang keine Erkenntnisse gewonnen werden. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter "05341-18971 217" in Verbindung zu setzen.

Körperliche Auseinandersetzung.

Zeit: Samstag, 12.06.2021, 13:30 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße.

Hergang: Samstagmittag kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern aus Salzgitter. Zunächst zeigte ein 56-jähriger Mann seinem 35-jährigen Neffen den Mittelfinger, da dieser ihn während des Tankvorganges zugeparkt hatte. Anschließend befuhren sie mit ihren Pkw die Kattowitzer Straße und mussten an der Ampelkreuzung "Zum Salzgittersee" verkehrsbedingt halten. An der Ampel verließ der 35-Jährige dann sein Fahrzeug, und schlug unvermittelt auf seinen Onkel ein. Dieser wiederum habe sich tätlich zur Wehr gesetzt. Beide Tatverdächtigen stellten Strafantrag. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Samstag, 12.06.2021, 16:30 bis 17:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit wurde der Opel Zafira eines 21-jährigen Salzgitteraners von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw des Mannes war in der Tiefgarage am BraWo Carree abgestellt. Dort hatte er seinen noch unbeschädigten Pkw gegen 16:30 Uhr abgestellt. Um 17:00 Uhr stellte der Mann eine Beschädigung am vorderen Kennzeichen sowie am Lüftungsgitter fest. Der Verursacher dieses Schadens hatte sich nach dem Verkehrsunfall offensichtlich unerlaubt vom Verkehrsunfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell