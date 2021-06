Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 11.06.2021 - 12.06.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung und Körperverletzung in einem Eiscafé.

Zeit: Freitag, 11.06.2021, 10:00 bis 20:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, In den Blumentriften.

Hergang: Nach derzeitigem Ermittlungsstand bespuckte ein 21-jähriger Mann aus Salzgitter gemeinsam mit zwei weiteren, unbekannten Personen die Gäste eines Eiscafés. Dies geschah aus einem Balkon über der Eisdiele heraus. Weiterhin warfen die drei Täter*innen glimmende Zigarettenstummel auf die Sonnenschirme des Cafés, wodurch diese beschädigt wurden. Gegen die Tatverdächtigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/ 1897 215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Freitag, 11.06.2021, 13:10 bis 14:10 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Ulenflucht.

Hergang: Am Samstagnachmittag wurde der BMW eines 31-jährigen Salzgitteraners von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw des Mannes war am Wendehammer der Ulenflucht geparkt. Dort hatte er seinen noch unbeschädigten Pkw gegen 13:10 Uhr abgestellt. Um 14:10 Uhr stellte der Mann eine Beschädigung linksseitig der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher dieses Schadens hatte sich nach dem Verkehrsunfall offensichtlich unerlaubt vom Verkehrsunfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Verursachers könnte eine gelbe Lackierung haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Freitag, 11.06.2021, 16:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Marienbruchstraße.

Hergang: Zur genannten Zeit wurde der am T&T Markt abgestellte BMW eines 20-jährigen Salzgitteraners durch einen 73-jährigen VW-Fahrer aus Salzgitter beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und teilte dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mit. Der nunmehr Beschuldigte wurde durch die Polizei aufgesucht und gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt.

Diebstähle von Katalysatoren.

Zeit: Freitag, 11.06.2021, 13:00 Uhr bis Samstag, 12.06.2021, 02:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Über den Bülten.

Hergang: In der Nacht auf Samstag entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines VW-Polo. Ein weiterer Katalysator wurde in der Gustav-Hagemann-Straße entwendet. Die Geschädigten konnten keine Täterhinweise geben. In jüngster Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zeit: Samstag, 12.06.2021, 03:55 Uhr.

Ort: 38228 Salzgitter, Zollnweg.

Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 19-jährigen Salzgitteraner, der in einem Pkw Audi den Zollnweg in Lichtenberg befuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten wahr, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung begründeten. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als ein vor Ort durchgeführter Test positiv auf THC anschlug. Den Konsum von Betäubungsmitteln bestritt der Mann. Bei einer Durchsuchung des Pkw konnte Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Bitte des Beschuldigten, den Gegenwert der beschlagnahmten Betäubungsmittel zurückzuerstatten, musste die Polizei ablehnen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

