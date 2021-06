Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 13. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Am 13.06.21, gegen 01.00 Uhr, kam es in Wolfenbüttel in der Harzstraße auf dem dortigen Gehweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 55jährigen Mann und zwei Frauen, wobei es sich bei der Einen um seine jetzige Freundin (35 Jahre alt) und bei der Anderen um seine Ex-Freundin (43 Jahre alt) handelt. Die Beteiligten schlugen und traten wechselseitig aufeinander ein und wurden hierbei leicht verletzt. Der genaue Hergang muss in dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren noch geklärt werden. Zeugen des Vorfalls, die auch einschritten und die Personen trennten, sind vorhanden.

Einbruchdiebstahl in PKW

Am 12.06.21, im Zeitraum von 09.00 Uhr - 10.15 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Scheibe eines in der Adersheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellten grauen PKW Seat Ibiza ein und entwendete daraus eine Angeltasche mit Zubehör und ein Rettungsmesser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 480,- Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Ein durch eine Funkstreife durchgeführter Alcotest bei einer 67jährigen Frau, die zuvor in der Bahnhofstraße in Sickte einen PKW Skoda geführt hatte, ergab einen Wert von 3,29 Promille. Tatzeit war der 12.06.21, gegen 19.10 Uhr. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

