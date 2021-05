Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub

Arnsberg (ots)

Ein 17-jähriger Arnsberger wurde am Donnerstag ausgeraubt. Die Täter konnten flüchten. Im Rahmen der Fahndung kam es trotzdem zu einer Festnahme. Gegen 16 Uhr ging der Jugendlich über den Verbindungsweg zwischen der Ruhrstraße und der Altstadt entlang. Unterhalb des Sauerlandmuseums sprachen ihn die beiden Täter an und forderten sein Handy. Der Arnsberger ignorierte die Aufforderung und ging weiter. Daraufhin schlug einer der Täter den jungen Mann ins Gesicht. Der andere Täter drückte ihn gegen die Museumswand. Die Unbekannten entwendeten die Bauchtasche und die Mütze des Arnsbergers und flüchteten anschließend in Richtung Altstadt. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich; etwa 20 Jahre; circa 1,80 Meter groß; südländisches Aussehen; leicht lockige, braune Haare; roter Kapuzenpullover (Sweatshirtjacke); braun/beige Umhängetasche der Marke Gucci Täter 2: männlich; etwa 20 Jahre alt; circa 1,85 Meter groß; südländisches Aussehen, blaue Jacke Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei auf der Straße "Zum Schützenhof" auf einen 21-jährigen Mann. Gegen diesen besteht ein Haftbefehl zur Abschiebung. Der Mann wurde festgenommen. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen steht der Mann jedoch nicht im Verdacht, an dem Raubdelikt beteiligt gewesen zu sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Wem sind die zwei jungen Männer am Donnerstag auf dem Verbindungsweg zwischen Ruhrstraße und Altstadt aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

