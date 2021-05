Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter beschädigt Tür

Winterberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr ein Mehrfamilienhaus auf der Straße "Am Anger". Fordernd nach Geld stand er anschließend vor einer Wohnungstür. Als die Bewohnerin sich weigerte zu öffnen, trat der Täter mehrfach gegen die Tür. Diese wurde hierdurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der vermutlich alkoholisierte Mann war circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine Halbglatze mit schwarzen Haaren und besitzt ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer Flecktarn-Hose. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell