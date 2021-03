Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Zigarettenautomat gesprengt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 04:15 Uhr wurde in der Schieferstraße, bei einer Getränkehandlung, ein Zigarettenautomat gesprengt. Ersten Ermittlungen zu Folge handelte es sich bei den noch unbekannten Tätern um eine Frau und einen Mann. Diese hatten zudem in unmittelbarer Nähe einen Pkw geparkt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Uhingen sucht unter Tel. 07161/93810 Zeugen.

