POL-UL: (UL) Erbach - Fehler beim Überholen

Weil ein Autofahrer einen überholenden Pkw übersah, kam es zum Unfall.

Ulm (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag gegen 13.45 Uhr ein Pkw-Lenker bei einem Unfall auf der L240 zu. Der 32-Jährige war von Ringingen in Richtung Bach unterwegs. Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos ansetzte, übersah er den Pkw eins 26-Jährigen, der seinerseits im Begriff war, ihn zu überholen. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei das Fahrzeug des Jüngeren in den Grünstreifen schleuderte. Es beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der 26-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 11.500 Euro.

