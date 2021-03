Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Rollerfahrer stürzt/Schwere Verletzungen zog sich ein 69-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Giengen an der Brenz zu

Ulm (ots)

Gegen 20:20 Uhr fuhr ein Roller in der Beethovenstraße und bog von dort auf die Burgstraße ein. Im Kreuzungsbereich kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Durch den Sturz hatte er sich so schwer verletzt, dass er mit dem Krankenwagen in die Klinik verbracht wurde. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

