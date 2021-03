Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sattelzug prallt gegen Eisenbahnbrücke

Fahrer und Beifahrerin eines Sattelzugs erlitten schwere Verletzungen, als ihr Truck gegen eine Brücke prallte und umkippte.

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr bog der 64 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs von der Karlstraße in die Stuttgarter Straße ab. Dabei missachtete er die Höhenbegrenzung von 3,60 Meter für eine Eisenbahnbrücke. Sein Kofferaufbau aus Aluminium war höher, so dass er an der Brücke hängen blieb. Der Sattelzug kippte nach dem Aufprall auf die Seite. Dabei verletzten sich der Fahrer und seine 54 Jahre alte Beifahrerin. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Danach brachte sie ein Sanka in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Bergung des Sattelzuges, der Strohballen geladen hatte, gestaltete sich schwierig. Sie dauerte bis gegen 2.00 Uhr. Ein Notfallmanager und Techniker der Bahn machten sich vor Ort ein Bild von den Beschädigungen an der Brücke. Sie wurde zum Glück nicht stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Zugverkehr auf der Strecke Ulm-Aalen im Laufe der Nacht wieder freigegeben werden konnte. Der Schaden an dem Sattelzug beträgt ca. 100.000 Euro.

++++++++++++++++ Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell