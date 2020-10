Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Neuengeseke - Autos aufgebrochen

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (30. September) wurden an zwei Autos auf einem Firmengelände an der Straße "Oberdorf" die Heckklappenschlösser an zwei Wagen beschädigt. Hierdurch konnten die unbekannten Täter in die Fahrzeuge gelangen und zahlreiches Werkzeug entwenden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell