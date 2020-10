Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auf Schaltung geachtet - Auto überschlägt sich

Soest (ots)

Eine 26-jährige Soesterin befuhr am Mittwoch (30. September), gegen 17.20 Uhr, den Deiringser Weg in Richtung Deiringsen. Als sie Probleme damit hatte den dritten Gang einzulegen, schaute sie nach unten auf die Schaltung ihres Wagens. Aufgrund der Ablenkung prallte sie gegen einen geparkten Wagen und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 8.500 Euro ein. (reh)

