Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0342--Brecheisen, Schraubendreher und Rauschgift--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Betonstraße Zeit: 4.6.20, 19.05 Uhr

Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Bremen-Blumenthal ausrücken, bei dem unter anderem Brecheisen und Schraubendreher zur Anwendung kamen. Bei einem Tatverdächtigen fanden die Polizisten zudem Drogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Am Abend traten in der Betonstraße drei Personen gegen einen vorbeifahrenden Motorroller. Der mit zwei 27 und 37 Jahre alten Männern besetzte Roller stürzte daraufhin um. Das Trio wirkte mit Fäusten, einem Brecheisen und einem Schraubendreher auf ihre am Boden liegenden Opfer ein. Hierbei erlitt der 27-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf, diverse Prellungen und Hämatome sowie eine oberflächliche Stichwunde, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die drei Täter flüchteten anschließend mit einem Auto vom Tatort. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Wagen mit laufendem Motor vor einem Wohnhaus in der Schwaneweder Straße ausfindig machen. Am Fahrzeug standen zwei Männer, die beim Erblicken des Streifenwagens sofort die Flucht ergriffen. Im selben Moment trat eine dritte Person mit einer Tasche aus dem Haus und versuchte beim Anblick der Polizisten, ebenfalls zu flüchten. Er konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. In der Tasche führte der 24-Jährige etwa 350 Gramm Cannabis mit sich. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte im Fluchtwagen u.a. einen Schraubendreher, zwei Messer, eine Armbrust mit Pfeilen sowie fünf Ampullen Testosteron. Das Auto und die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt, der 24 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen gegen ihn und die beiden Flüchtigen, auch zu den Hintergründen des Angriffs, dauern an. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

